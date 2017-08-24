В Мариуполе подарили квартиры вдовам погибших сотрудников ГСЧС и СБУ

Сегодня, в День Независимости Украины, Мариуполь сделал подарок вдовам погибших сотрудников ГСЧС и СБУ – Сергея Горбаня и Александра Хараберюша. Семьи, потерявшие кормильцев, сегодня получили ключи от новых квартир, сообщает пресс-служба горсовета.

По словам мэра Вадима Бойченко, общая стоимость жилья – около полутора миллиона гривен. Городской голова подарил новым владельцам плазмовые телевизоры, а ведомства, в которых служили погибшие, обеспечат их мебелью и необходимым оборудованием.

Напомним, что Александр Хараберюш погиб при взрыве машины 31 марта, а водитель ГСЧС Сергей Горбань погиб 2 февраля в Авдеевке, когда его машина попала под обстрел.

«Они отдали жизнь ради будущего Украины, ради будущего наших детей. Мы сразу сделали все возможное, чтобы хоть чем-то помочь семьям погибших, потому что с потерей кормильца, семьям будет очень трудно поднимать на ноги детей», - отметил Вадим Бойченко.