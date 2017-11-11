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В Мариуполе подготовили к капремонту улицу Митрополитскую

11.11 в 11:56

Турецкая компания «ОНУР Конструкцион Интернешнл» начала работы по подготовке к замене асфальта на улице Митрополитской. В настоящее время на большом участке улицы удалены старые бордюры, подготовлены траншеи для монтажа нового бордюрного камня. Паллеты со стопками бордюрного камня равномерно распределены на всем участке, где будет произведена замена асфальтового полотна на проезжей части улицы.

Напомним, что турецкая компания произведёт капремонт пяти улиц Мариуполя на сумму более 76,5 млн грн.с гарантией качества не менее 10 лет.

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2017-11-11 11:56:00
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