В Мариуполе подожгли спортивный зал и оставили записки с угрозами «Азову»

В Левобережном районе Мариуполя неизвестные подожгли помещение спортивного зала. Об этом сообщает Мариупольское отделение Национального корпуса.

Также на месте пожара оставили записки с угрозами «Азову». При этом год назад здесь тренировались активисты Спортивного корпуса, которые не имеют отношения ни к «Азову», ни к Нацгвардии.



