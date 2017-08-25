В Мариуполе подожгли спортивный зал и оставили записки с угрозами «Азову»
25.08 в 13:49
В Левобережном районе Мариуполя неизвестные подожгли помещение спортивного зала. Об этом сообщает Мариупольское отделение Национального корпуса.
Также на месте пожара оставили записки с угрозами «Азову». При этом год назад здесь тренировались активисты Спортивного корпуса, которые не имеют отношения ни к «Азову», ни к Нацгвардии.
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2017-08-25 13:49:00
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25.08 в 13:25