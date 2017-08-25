В Мариуполе погибает памятник архитектуры
25.08 в 10:41
Историческое здание, построенное знаменитым немецким архитектором Нильсеном в 1915 году, продолжает разрушаться на глазах у мариупольцев. В настоящее время, помимо выбитых окон, в здании начались процессы, которые могут стать необратимыми для памятника архитектуры. На боковой части крыши сорвана облицовка. Осадки беспрепятственно попадают в здание, что ведёт к ускорению его разрушения.
Напомним, дом Нильсена расположен на улице Семенишина, 49 у Городского сада.
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2017-08-25 10:41:00
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