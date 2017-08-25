Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе погибает памятник архитектуры

25.08 в 10:41

Историческое здание, построенное знаменитым немецким архитектором Нильсеном в 1915 году, продолжает разрушаться на глазах у мариупольцев. В настоящее время, помимо выбитых окон, в здании начались процессы, которые могут стать необратимыми для памятника архитектуры. На боковой части крыши сорвана облицовка. Осадки беспрепятственно попадают в здание, что ведёт к ускорению его разрушения.

Напомним, дом Нильсена расположен на улице Семенишина, 49 у Городского сада.

/uploads/news/964x620/7S4Z9UHN.JPG
/uploads/news/964x620/IhMRofma.JPG
/uploads/news/964x620/X8MmWRtI.JPG
/uploads/news/964x620/JAZI5BMf.JPG
2017-08-25 10:41:00
Важные новости
Перемирие на Донбассе не продлилось и двух минут: погиб военный
25.08 в 11:14
День Независимости в зоне АТО прошел под звуки залпов: трое военных получили ранения
25.08 в 10:26
Лента новостей
Перемирие на Донбассе не продлилось и двух минут: погиб военный
25.08 в 11:14
В Мариуполе погибает памятник архитектуры
25.08 в 10:41
День Независимости в зоне АТО прошел под звуки залпов: трое военных получили ранения
25.08 в 10:26
В Донецке в результате обстрела ранен мирный житель
25.08 в 10:02
«Мяч» на вашей стороне»: футболисты «Мариуполя» просят «Динамо» приехать на игру
25.08 в 09:39
Посетив Мариуполь, художник из Европы создаст проект, посвящённый Приазовью
25.08 в 09:11
Яблоку негде упасть: в Мариуполе на праздничном концерте было более 25 тысяч людей
25.08 в 08:55
В полночь на Донбассе наступило «школьное» перемирие
25.08 в 08:20