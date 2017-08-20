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В Мариуполе похищение человека средь бела дня или спектакль?

20.08 в 14:55

"У меня на глазах только что похитили человека!" - такой вызов сегодня около 11 часов поступил на спецлинию 102. Заявитель сообщил, что видел как на проспекте Мира неизвестные силой усадили мужчину в автомобиль Daewoo Nexia и увезли в неизвестном направлении.

На поиски был ориентирован весь личный состав  батальона УПП. Владельца автомобиля инспекторам удалось установить благодаря постановлению, которое тот получил от патрульных еще в апреле, за разговор по мобильному телефону за рулем. После установления личности водителя, сотрудники криминальной полиции ЦВП установили возможное местонахождение данного гражданина.


Патрульные оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили там разыскиваемый автомобиль. Около машины находились двое мужчин, похищеный, и ... его родители.

Родители сразу бросились объяснять патрульным, что их сын уже не один год употребляет наркотики, а лечиться от зависимости категорически отказывается. Отчаявшись, они  уже не видели другого способа склонить сына к лечению страшной зависимости, кроме как поместить в специальное реабилитационное учреждение силой.


Для установления обстоятельств дела патрульные доставили всех причастных к событию в отдел полиции и делом сейчас занимаются следователи.

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2017-08-20 14:55:00
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