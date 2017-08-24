В Мариуполе показали 400 экспонатов квиллинга, фелтинга, пэчворка и других направлений hand made

В центре современного искусства Мариуполя демонстрируется выставка произведений студии "Рушничок", приуроченной к её 15-летию.

История студии началась 27 сентября 2002 года, когда собрались вместе первые пять мастериц прикладного искусства. В течение времени её существования количество людей было разным. Но постоянных членов - 24 художника.

Народная студия-клуб "Рушничок" постоянно проводит выставки на различные темы, как в Мариуполе, так и за его пределами. Мастера принимают участие во всеукраинских фестивалях, региональных выставках народного творчества, конкурсах, семинарах, мастер-классах. За последние пять лет проведено более 300 выставок - от городских до международных, более 250 мастер-классов, 10 благотворительных акций.

Представительницы разных профессий объединились в любви к рукоделию с желанием создавать красоту. В студии работают в разных направлениях вышивка, лоскутное шитье (пэчворк), изделия из декоративных лент, креативная аппликация, валяные изделия из шерсти (фелтинг), бисероплетение, авторские аксессуары и украшения ручной работы, квиллинг, авторские игрушки, куклы-мотанки, поделки из природных материалов, пластилиновая живопись, дизайнерская одежда и многое другое.