Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе показали 400 экспонатов квиллинга, фелтинга, пэчворка и других направлений hand made

24.08 в 20:55

В центре современного искусства Мариуполя демонстрируется выставка произведений студии "Рушничок", приуроченной к её 15-летию.

История студии началась 27 сентября 2002 года, когда собрались вместе первые пять мастериц прикладного искусства. В течение времени её существования количество людей было разным. Но постоянных членов - 24 художника.

Народная студия-клуб "Рушничок" постоянно проводит выставки на различные темы, как в Мариуполе, так и за его пределами. Мастера принимают участие во всеукраинских фестивалях, региональных выставках народного творчества, конкурсах, семинарах, мастер-классах. За последние пять лет проведено более 300 выставок - от городских до международных, более 250 мастер-классов, 10 благотворительных акций.

Представительницы разных профессий объединились в любви к рукоделию с желанием создавать красоту. В студии работают в разных направлениях вышивка, лоскутное шитье (пэчворк), изделия из декоративных лент, креативная аппликация, валяные изделия из шерсти (фелтинг), бисероплетение, авторские аксессуары и украшения ручной работы, квиллинг, авторские игрушки, куклы-мотанки, поделки из природных материалов, пластилиновая живопись, дизайнерская одежда и многое другое.

/uploads/news/964x620/ee4quzks.JPG
/uploads/news/964x620/q0C6wpG8.JPG
/uploads/news/964x620/XRbL9sx7.JPG
/uploads/news/964x620/Ujzj1cbF.JPG
/uploads/news/964x620/GMpNDjrc.JPG
/uploads/news/964x620/B5hF1Q4S.JPG
/uploads/news/964x620/a1NbmChA.JPG
2017-08-24 20:55:00
Важные новости
В Мариуполе автомобиль сбил женщину с маленьким ребенком
24.08 в 20:14
В Мариуполе выступают Real O и Наталья Могилевская: Настя Востокова через 15 лет вернулась в родной город
24.08 в 19:25
Лента новостей
В Мариуполе показали 400 экспонатов квиллинга, фелтинга, пэчворка и других направлений hand made
24.08 в 20:55
В Мариуполе автомобиль сбил женщину с маленьким ребенком
24.08 в 20:14
В Мариуполе выступают Real O и Наталья Могилевская: Настя Востокова через 15 лет вернулась в родной город
24.08 в 19:25
В центре Мариуполя произошло загадочное ограбление ломбарда
24.08 в 19:00
Часть каравая-рекордсмена передали мариупольским военнослужащим
24.08 в 18:36
День Независимости мариупольцы празднуют с размахом
24.08 в 18:03
Фолк-коллектив «Мандри» дал концерт для защитников Мариуполя
24.08 в 17:48
В Киеве у здания Кабмина прогремел взрыв: есть пострадавшие
24.08 в 16:59