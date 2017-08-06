В Мариуполе показали чёрную и белую стороны личности поэта Владимира Высоцкого
6.08 в 12:28
Труппа "Театромания" в ДК "Молодёжный" представила жителям Мариуполя спектакль, приуроченный к 37-й годовщине со дня смерти барда, актёра Владимира Высоцкого.
Ребята талантливо показали чёрную и белую стороны личности поэта, день смерти которого был отмечен 25 июля.
"Высоцкий: белое и черное" - проект авторский, он включает в себя театрализованные этюды на стихи и песни как самого Владимира Семеновича, так и авторские произведения его поклонников. Создатели спектакля сообщили, что все происходившее на сцене - не классический вечер памяти, а интерпретация наследия великого человека творческой лабораторией дворца культуры "Молодежный".
Это метафорическая история о муках творчества, человеческих пороках и сложных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. История барда и его музы - Владимира Высоцкого и Марины Влади. В постановке были использованы как танцевальные номера, так и вокальные партии, пластические этюды. Театральный эксперимент зрители встретили аплодисментами.
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2017-08-06 12:28:00
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