В Мариуполе показали лица духов Африки

Центр современного искусства Мариуполя имени Куинджи представил поклонникам этнического искусства уникальную коллекцию масок. Из частной коллекции были переданы для выставки более 15 уникальных экспонатов, представляющих искусство различных этнических групп африканского континента.

Сотрудники центра разместили выставку на стеклянных полках в специально подготовленном стенде, который позволяет изучить внимательным посетителям музея все тонкости искусства создания масок, изображающих духов африканских племён. Жители Мариуполя смогут ознакомиться с экспонатами выставки до 8 декабря текущего года.