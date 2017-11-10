Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе показали лица духов Африки

10.11 в 18:02

Центр современного искусства Мариуполя имени Куинджи представил поклонникам этнического искусства уникальную коллекцию масок. Из частной коллекции  были переданы для выставки более 15 уникальных экспонатов, представляющих искусство различных этнических групп африканского континента.

Сотрудники центра разместили выставку на стеклянных полках в специально подготовленном стенде, который позволяет изучить внимательным посетителям музея все тонкости искусства создания масок, изображающих духов африканских племён. Жители Мариуполя смогут ознакомиться с экспонатами выставки до 8 декабря текущего года.

/uploads/news/964x620/n4bNwmGP.JPG
/uploads/news/964x620/XrcvBQel.JPG
/uploads/news/964x620/s1M564Cp.JPG
/uploads/news/964x620/lAwt6IWr.JPG
/uploads/news/964x620/OLVtchfo.JPG
/uploads/news/964x620/9TzKRyRg.JPG
/uploads/news/964x620/QU4Hr7U1.JPG
/uploads/news/964x620/EHkff4G5.JPG
/uploads/news/964x620/lxSevC26.JPG
/uploads/news/964x620/4wkzg5fx.JPG
2017-11-10 18:02:00
Важные новости
На Донетчине бешеная лиса напала на рыбака. Введен карантин
10.11 в 18:35
Жители КСН «Зинцевый» «допросились» ремонта дороги
10.11 в 16:58
Лента новостей
На Донетчине бешеная лиса напала на рыбака. Введен карантин
10.11 в 18:35
В Мариуполе показали лица духов Африки
10.11 в 18:02
Жители КСН «Зинцевый» «допросились» ремонта дороги
10.11 в 16:58
В Мариуполе продолжается капитальный ремонт технического лицея. Дети вернутся в родные стены летом
10.11 в 16:28
В Украине снизили максимальную скорость движения на дорогах
10.11 в 15:56
Полицейские проверили 10 украинских аэропортов. Взрывчатку не нашли
10.11 в 15:33
В Мариуполь едут 14 новых белорусских автобусов
10.11 в 15:14
В Мариуполе пройдет «Неделя моды»
10.11 в 15:01