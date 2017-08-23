В Мариуполе полицейские подняли украинский флаг и наградили лучших сотрудников
23.08 в 11:27
Сегодня, 23 августа, в Мариуполе правоохранители отметили День Флага и 26-ю годовщину независимости Украины. Мероприятия, на которые съехались силовики со всего региона, прошли возле областного главка в Мариуполе.
Сначала над зданием подняли сине-желтый флаг. Также государственная символика сегодня появилась во всех отделениях, в том числе и на линии фронта, сообщает пресс-служба полиции.
Также лучшие полицейские получили государственные и ведомственные награды: отличия Президента Украины «За участие в контртеррористической операции», благодарности и грамоты МВД, специальные звания.
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2017-08-23 11:27:00
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