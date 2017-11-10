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В Мариуполе полностью обновится МТМО Здоровья ребенка и женщины

10.11 в 19:50

В Мариуполе идет капитальный ремонт территориального медицинского объединения здоровья ребенка и женщины. Сегодня сюда наведалась заместитель городского головы Ксения Сухова, которая проверила ход работ, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, здесь утеплят фасад корпуса детского стационара, а уже в следующем году приступят к ремонту внутренних помещений. Средства, а это порядка 6,5 миллиона гривен, выделены из Государственного Фонда Регионального развития.

Некоторые изменения здесь уже произошли ранее. Благодаря международной организации USAID в отделении патологии новорожденных появилась комната для мам с детьми, где есть пеленальный столик с многофункциональной игровой панелью, диван, кресла, умывальник с теплой водой и сервированный столик для чаепития.

Кроме того, один из местных бизнесменов помог больнице заменить устаревшее устройство фотохимической обработки рентгеновской пленки на новое.

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2017-11-10 19:50:00
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