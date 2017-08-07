В Мариуполе после вчерашней аварии в квартирах сгорела техника

Как сообщали «Мариупольские новости» ранее, вчера с 18 часов жители Центрального района из-за аварии остались без света. Подачу электроэнергии возобновили уже после полуночи.

А сегодня в редакцию нашего сайта обратились возмущенные жители домов по улице Зелинского. Во время того, как в их квартиры вернули свет, произошло замыкание. В результате у многих сгорели холодильники, телевизоры, стиральные машины и другая техника.

Мариупольцы заявляют, что авария и замыкание произошли не по их вине, а вот на новую технику придется раскошелиться из собственного кармана. Так кто же все-таки ответит за неисправную технику?