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В Мариуполе после вчерашней аварии в квартирах сгорела техника

7.08 в 17:05

Как сообщали «Мариупольские новости» ранее, вчера с 18 часов жители Центрального района из-за аварии остались без света. Подачу электроэнергии возобновили уже после полуночи.

А сегодня в редакцию нашего сайта обратились возмущенные жители домов по улице Зелинского. Во время того, как в их квартиры вернули свет, произошло замыкание. В результате у многих сгорели холодильники, телевизоры, стиральные машины и другая техника.

Мариупольцы заявляют, что авария и замыкание произошли не по их вине, а вот на новую технику придется раскошелиться из собственного кармана. Так кто же все-таки ответит за неисправную технику?

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2017-08-07 17:05:00
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