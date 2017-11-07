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В Мариуполе «потеряли» 16-летнего подростка

7.11 в 15:58

В Мариуполе в правоохранительные органы обратилась женщина, которая заявила о пропаже своего 16-летнего сына. По ее словам, парень второй день не возвращался домой и не выходил на связь.

Правоохранители сразу же начали поиски и первым делом опросили друзей пропавшего парня. Они рассказали, что в последнее время он встречался с девушкой, которая живет в другом районе, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Дома у этой девушки пропавшего сына и нашли. Он рассказал, что засиделся у возлюбленной допоздна и решил остаться у нее ночевать, а чтобы не ссориться с матерью – выключил телефон. Родителей девушки в это время дома не были, а когда они утром вернулись с ночной смены – парень заявил, что только что пришел.

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2017-11-07 15:58:00
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