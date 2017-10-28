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В Мариуполе появилось креативное панно с символами знаний

28.10 в 15:58

На фасаде здания Центральной детской библиотеки завершена работа над панно, который выполнялся в рамках арт-проекта «Мы все разные, мы все равные», профинансированного UNICEF.

На обновленной стене здания мариупольский художник Николай Шевченко изобразил девять разноцветных сов, а также добавил несколько элементов, о которых ранее умолчал - это рука, удерживающая разноцветные шарики, портфель с книжками и тетрадками, чашка в перевернутом виде с цветными карандашами.

О своем замысле художник сказал так: "Библиотека является местом, где хранятся знания. На своем панно я изображаю символы мудрости и знаний, которые могут быть объединяющим фактором для людей, желающих узнавать что-то новое".

Напомним, что в первой половине октября у входа в библиотеку были установлены  лавочки и велопарковка на шесть мест. Благоустройство финансировалось средствами городского бюджета и UNICEF.

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2017-10-28 15:58:00
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