В Мариуполе появился новый провал

У высотки № 116 на проспекте Нахимова во дворе возник провал. Эрозия стала причиной обрушения почвы у технического колодца. В результате этого в земле появилась щель длиной около метра и шириной до 600мм.

Местные жители уже начали использовать провал в качестве мусоросборника. Они сбрасывают туда бытовые отходы.

Отметим, что на данный момент в городе насчитываются десятки технических колодцев, у которых похищены люки, сломаны бетонные крышки, или рядом с которыми появились провалы, подобные обнаруженному во дворе на проспекте Нахимова.