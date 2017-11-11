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В Мариуполе появился новый провал

11.11 в 09:48

У высотки № 116 на проспекте Нахимова во дворе возник провал. Эрозия стала причиной обрушения почвы у технического колодца. В результате этого в земле появилась щель длиной около метра и шириной до 600мм.

Местные жители уже начали использовать провал в качестве мусоросборника. Они сбрасывают туда бытовые отходы.

Отметим, что на данный момент в городе насчитываются десятки технических колодцев, у которых похищены люки, сломаны бетонные крышки, или рядом с которыми появились провалы, подобные обнаруженному во дворе на проспекте Нахимова.

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2017-11-11 09:48:00
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