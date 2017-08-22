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В Мариуполе появился нудистский пляж

22.08 в 18:12

На внешней поверхности крыши пляжного навеса на центральном пляже Мариуполя неизвестные нарисовали торс обнажённой женщины. Рядом с ним они сделали надпись "нудистский пляж".

Также была обезображена внутренняя поверхность навеса, её исписали зеленой краской. Напомним, что это не первый акт вандализма, проявленный на побережье Мариуполя. Хулиганы регулярно портят пляжное оборудование, предоставленное муниципалитетом для бесплатного пользования, на ремонты которого тратятся средства горожан, собранные через налог в городскую казну.

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2017-08-22 18:12:00
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