В Мариуполе появится инсталляция из зонтиков за 100 тысяч гривен

Проект «Umbrella», победивший в мариупольском конкурсе «Город нашими руками», приближается к открытию. Его стоимость 100 тысяч гривен.

В начале сентября мариупольцы увидят яркую композицию, созданную из 75 разноцветных зонтов, закреплённых на специально изготавливаемой в настоящее время конструкции.

Куратор проекта Артем Артюхов, архитектурное решение «Umbrella» подготовлено Анатолием Бердюгиным, а 3D-эскиз конструкции создан Зугайрат Новиковой. Конструкцию в металле воплощает группа Виктора Васильева.

База, на которую подвесят зонты, состоит из 8 стоек, 8 балок, 8 связующих поперечин, центральной колонны. Под зонтиками можно будет посидеть на необычных сиденьях. Инсталляция станет ещё одной достопримечательностью нашего города.

Разместить её планируют на берегу моря.