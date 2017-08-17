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В Мариуполе появится инсталляция из зонтиков за 100 тысяч гривен

17.08 в 19:19

Проект «Umbrella», победивший в мариупольском конкурсе «Город нашими руками», приближается к открытию. Его стоимость 100 тысяч гривен.

В начале сентября мариупольцы увидят яркую композицию, созданную из 75 разноцветных зонтов, закреплённых на специально изготавливаемой в настоящее время конструкции.

Куратор проекта Артем Артюхов, архитектурное решение «Umbrella» подготовлено Анатолием Бердюгиным, а 3D-эскиз конструкции создан Зугайрат Новиковой. Конструкцию в металле воплощает группа Виктора Васильева.

База, на которую подвесят зонты, состоит из 8 стоек, 8 балок, 8 связующих поперечин, центральной колонны. Под зонтиками можно будет посидеть на  необычных сиденьях. Инсталляция станет ещё одной достопримечательностью нашего города.

Разместить её планируют на берегу моря.

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2017-08-17 19:19:00
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