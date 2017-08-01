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В Мариуполе предприниматель из Широкино взял на работу переселенцев

1.08 в 11:39

Предприниматель-переселенец Валерий Николаев перерегистрировал свой бизнес в Мариуполе и создал ряд новых рабочих мест для внутренне перемещенных лиц, сообщили в пресс-службе горсовета.

Семья мужчины была вынуждена переехать из поселка Широкино. В конце 2016 года он оформил своё дело в городе, отремонтировал лодки, приобрел новое снаряжение, а весной 2017 начал создавать новые рабочие места по профессии рыбак прибрежного лова. За помощью в укомплектовании штата он обратился в Мариупольский городской центр занятости.

Отмечается, что предприниматель захотел помочь людям, оказавшимся в схожей с ним ситуации, поэтому рабочие места создал именно для переселенцев. "Мне очень хотелось помочь таким же переселенцам, как и я", - сказал Валерий.

Среди временно безработных в центре занятости в то время находились лица из числа ВПЛ. После прохождения кратковременной стажировки непосредственно на месте проведения работ, ознакомление с особенностями ловли определенных видов рыб Азовского моря и техникой безопасности, мужчины получили работу.

Число трудоустроенных переселенцев не уточняется.

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2017-08-01 11:39:00
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