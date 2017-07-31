Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе презентовали работу Консультационного бюро для граждан

31.07 в 20:36

В Мариуполе презентовали работу Консультационного бюро для жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила исполнительный директор ФРМ Татьяна Ломакина.

Его создание позволит населению получать больше информации о предоставляемых госструктурами услугах, узнать, к кому обращаться с конкретным вопросом и какой пакет документов потребуется.

Обратиться в Консультационное бюро может любой житель региона. Здесь предоставят информацию и консультации людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, в случае необходимости смогут перенаправить вопрос от граждан в органы власти.

/uploads/news/964x620/CqUMFy0r.jpg
/uploads/news/964x620/LoCAWZj6.jpg
/uploads/news/964x620/QySY1qao.jpg
2017-07-31 20:36:00
Важные новости
В Мариуполе у матери забрали ребенка, который жил в антисанитарных условиях
31.07 в 20:52
Качество морской воды на побережье Мариуполя ухудшилось
31.07 в 19:35
Лента новостей
В Мариуполе у матери забрали ребенка, который жил в антисанитарных условиях
31.07 в 20:52
В Мариуполе презентовали работу Консультационного бюро для граждан
31.07 в 20:36
Качество морской воды на побережье Мариуполя ухудшилось
31.07 в 19:35
Где в Мариуполе отключат воду в ночь с 31 июля на 1 августа (список улиц и учреждений)
31.07 в 19:10
На Донетчине заработал новый блокпост, который взял под контроль почти все выезды из соседней Харьковской области
31.07 в 18:49
Опубликован график ремонтов маршруток в Мариуполе, запланированных до конца 2017 года
31.07 в 18:10
В Мариуполе устранили последствия вандализма на Аллее детей войны
31.07 в 17:13
В зоне АТО застрелился 19-летний боец Нацгвардии
31.07 в 16:50