В Мариуполе презентовали работу Консультационного бюро для граждан

В Мариуполе презентовали работу Консультационного бюро для жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила исполнительный директор ФРМ Татьяна Ломакина.

Его создание позволит населению получать больше информации о предоставляемых госструктурами услугах, узнать, к кому обращаться с конкретным вопросом и какой пакет документов потребуется.

Обратиться в Консультационное бюро может любой житель региона. Здесь предоставят информацию и консультации людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, в случае необходимости смогут перенаправить вопрос от граждан в органы власти.