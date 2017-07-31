В Мариуполе презентовали работу Консультационного бюро для граждан
31.07 в 20:36
В Мариуполе презентовали работу Консультационного бюро для жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщила исполнительный директор ФРМ Татьяна Ломакина.
Его создание позволит населению получать больше информации о предоставляемых госструктурами услугах, узнать, к кому обращаться с конкретным вопросом и какой пакет документов потребуется.
Обратиться в Консультационное бюро может любой житель региона. Здесь предоставят информацию и консультации людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, в случае необходимости смогут перенаправить вопрос от граждан в органы власти.
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2017-07-31 20:36:00
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31.07 в 19:35