В Мариуполе приостановили раскопки в Театральном сквере

С понедельника работы по эксгумации останков немецких солдат в Театральном сквере прерваны. Как сообщили представители СП «Военные мемориалы «СХИД», рабочим необходимо отдохнуть, они на неделю уезжают в Харьков. После этого раскопки будут продолжены.

По данным поисковиков, на сегодня из могил извлечено более 200 военных. Находящиеся при них именные жетоны в основном сильно повреждены, и установить личности можно только у 30 солдат.

Представители специализированного предприятия уточнили, что основная часть могил, расположенных не под асфальтом и плиткой, выявлена. По их словам, немецкое кладбище, судя по расположению рядов, продолжается вплоть до стенки фонтана Театрального сквера.