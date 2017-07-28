В Мариуполе приступили к очередному этапу строительства самого большого храма
28.07 в 12:57
Строительство храма Покрова Божией Матери, расположенного на улице Соборной, продолжается. В настоящее время строители приступили к термооблицовке участков крыши на купольной части. На бетонных элементах верхней части храма смонтированы крепления, на которые натягивается плёнка, поверх которой прибиваются облицовочные доски.
Напомним, в апреле строители закрепили на нижней части центрального купола храма облицовочные пластины шоколадного цвета.
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2017-07-28 12:57:00
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