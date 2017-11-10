В Мариуполе продолжается капитальный ремонт технического лицея. Дети вернутся в родные стены летом

В Мариуполе уже третий месяц идет капитальный ремонт технического лицея. Несмотря на то, что это одно из передовых учебных учреждений, здание не видело ремонта несколько десятилетий. Благодаря поддержке нардепа Олега Ляшко на реконструкцию выделили около 50 миллионов гривен.

По задумке, первый этаж лицея будет выполнен в старинном стиле, второй и третий – с подвесными потолками. Сейчас на конечной стадии ремонт кровли, до холодов рабочие планируют сделать стяжку. Далее заменят старые окна на металлопластиковые, полностью поменяют электропроводку и отопительную систему, покрасят стены и фасад здания.

Изменит свой облик и прилегающая территория: здесь появятся волейбольная и баскетбольная площадки с резиновым покрытием, а также площадка для мини-футбола.

Реконструкцию планируют завершить к лету следующего года. Пока лицеисты учатся в других школах города.