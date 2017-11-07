В Мариуполе продолжается ремонт Территориального центра социального обслуживания

С сентября в рамках программы «Мариуполь с заботой про Вас» продолжается ремонт Левобережного территориального центра социального обслуживания для ветеранов. Из бюджета выделено 2,5 миллиона гривен, и уже зимой обновленный центр откроет свои двери для ветеранов, сообщает пресс-служба горсовета.

Ход ремонта проверил мэр Вадим Бойченко. По словам подрядчиков, сейчас работы выполнены на 30%. Здесь ремонтируют сантехнические узлы, пищеблоки, административные помещения и актовые залы. Ведется ремонт потолков с заменой электрических сетей и установкой энергосберегающих светильников, стен, входной группы, дверей и оконных блоков.

После ремонта здесь будут работать парикмахер, швея, медсестра, инструктор в тренажерном зале, специалист оздоровительного массажа, психолог, мастера клубной работы. Также на 30 койко-мест рассчитано дневное отделение.

«Нам небезразлична судьба каждого ветерана, который создавал наш город. Поэтому мы реализуем данный проект. Создаем комплексные Центры досуга и отдыха для людей пожилого возраста. В перспективе они появятся во всех районах Мариуполя», - отметил Вадим Бойченко.