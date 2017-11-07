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В Мариуполе продолжается строительство самого большого мультифункционального центра в Украине

7.11 в 18:09

С сентября в Левобережном районе Мариуполя продолжается строительство «Мультицентра» - самого большого в Украине многофункционального центра, где под одной крышей будут расположены административная, социальная и коммунальная службы.

Сегодня ход работ проинспектировал мэр Вадим Бойченко. Общая площадь стройки – около 4 тысяч квадратных метров. Сюда переместят центр по предоставлению административных услуг, отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, отделение приема коммунальных платежей, управление социальной защиты населения, Левобережный пенсионный фонд, также кассы банка и многое другое, сообщает пресс-служба горсовета.

Открытие «Мультицентра» запланировано на конец следующего года. Сейчас выполнено на 30% устройство фундамента, на 70% земельные и на 75% демонтажные работы. Далее будет произведен ремонт кровли, наружных стен и монтаж лестниц. Строительство основного здания начнется в начале следующего года. Общая стоимость проекта – более 50 миллионов гривен.

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2017-11-07 18:09:00
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