В Мариуполе продолжают разрушать архитектурный объект на площади Свободы

После уничтожения скульптуры Ленина, постамент памятника и гранитную отделку ограждения клумб продолжают разрушать. За постаментом снято несколько десятков плит черного гранита, также повреждены плиты, облицовывавшие декоративную стенку клумбы с правой стороны от памятника.