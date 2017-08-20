В Мариуполе продолжают разрушать архитектурный объект на площади Свободы
20.08 в 10:54
После уничтожения скульптуры Ленина, постамент памятника и гранитную отделку ограждения клумб продолжают разрушать. За постаментом снято несколько десятков плит черного гранита, также повреждены плиты, облицовывавшие декоративную стенку клумбы с правой стороны от памятника.
/uploads/news/964x620/hiO5EBIB.jpg
/uploads/news/964x620/Bj5DMKAC.jpg
/uploads/news/964x620/TWuBdG8f.jpg
2017-08-20 10:54:00
Важные новости