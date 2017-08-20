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В Мариуполе продолжают разрушать архитектурный объект на площади Свободы

20.08 в 10:54

После уничтожения скульптуры Ленина, постамент памятника и гранитную отделку ограждения клумб продолжают разрушать. За постаментом снято несколько десятков плит черного гранита, также повреждены плиты, облицовывавшие декоративную стенку клумбы с правой стороны от памятника.

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2017-08-20 10:54:00
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