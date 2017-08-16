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В Мариуполе произошел пожар на территории детского сада

16.08 в 17:55

У ограждения детского сада "Красная шапочка" в Центральном районе Мариуполя около 15:10 вспыхнула трава и зелёные насаждения, покрывшие забор дошкольного учреждения.

Далее пламя перекинулось в зелёную зону двора школы №3, расположенной рядом. К счастью, пламя не повредило территорию садика и постройки школы. По сообщению очевидцев, оно угасло к 16:00.

Сотрудники садика сообщили пожарным о происшествии, но в результате тушить возгорание им не пришлось.

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2017-08-16 17:55:00
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