В Мариуполе произошёл радикальный массовый снос незаконных МАФов

Власти Мариуполя продолжают очищать город от незаконных объектов торговли. Сегодня результатом совместной работы управления земельных отношений, инспекции горсовета по благоустройству и райадминистрации стал демонтаж пяти МАФов, находившихся возле остановки гортранспорта на проспекте Победы у дома №47.

В управлении земельных отношений уточнили, что работу по сносу незаконно размещённых МАФов будут проводить до тех пор, пока на улицах останутся только торговые точки, установленные по утверждённой горсоветом схеме.

Работу планируют завершить до конца 2017 года.