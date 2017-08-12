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В Мариуполе произошло ДТП с мотоциклом и Шевроле

12.08 в 12:14

На городской сайт «Мариупольские новости» активисты дорожного контроля Мариуполя сообщили о дорожно-транспортном происшествии на пересечении проспекта Мира и улицы Леваневского.

Вчера, 11августа, двигаясь по проспекту Мира, водитель Шевроле Авиа не убедился в безопасном проезде перекрёстка и не пропустил мотоцикл во встречном направлении, за рулём которого находилась женщина.

При этом водитель мотоцикла получила незначительные телесные повреждения, её на месте осмотрели врачи приехавшей Скорой помощи.


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2017-08-12 12:14:00
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