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В Мариуполе произошло ДТП: в авто находился ребенок

28.07 в 16:28

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня по пр.Металлургов в районе хлебозавода. Участниками аварии стали два автомобиля "Хюндай". По словам очевидцев, мужчина-водитель одного из авто не выбрал безопасную дистанцию, не справился с управлением и въехал в идущую впереди машину, за рулем которой находилась девушка-водитель, а среди пассажиров - ее мать и 2-летний ребенок.

По предварительным данным, пострадала женщина, сидевшая на пассажирском месте. Она травмировала голову. Ребенок был в специальном кресле, пристегнут. Его отправили на обследование, предположительно, малыш не пострадал, а только испугался.

На месте работали сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

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2017-07-28 16:28:00
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