В Мариуполе пройдет «Неделя моды»

Масштабный Fashion-проект сотрясет Мариуполь в ноябре! Модельное Агентство, Клуб Фотомоделей и Образцовый Театр Мод «АНЖЕЛИКА» инициирует проведение «Недели моды в Мариуполе». Множество показов, модных шоу и дефиле, презентации и показы мариупольских дизайнеров. На протяжении данного проекта его участники будут демонстрировать одежду, аксессуары дизайнеров на показах для широкой общественности.

Показы состоятся

10. 11. 2017 в 14:30 - ДК «Молодежный»





11.11.2017 в 11:00 - ТЦ «Браво»





11.11.2017 в 16:00 - ТРЦ «Порт Сити»





11.11.2017 в 20:00 - кафе «RedCups»





24.11. 2017 в 19:00 - ресторан «Винтаж»

кинотеатр «Савонна»

финальный показ пройдет в ДК «Металлургов» в конце ноября.





Социальный проект «Неделя моды» проходит при поддержке Департамента культурно-общественного развития Мариупольского городского совета.