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В Мариуполе пройдет «Неделя моды»

10.11 в 15:01

Масштабный Fashion-проект сотрясет Мариуполь в ноябре! Модельное Агентство, Клуб Фотомоделей и Образцовый Театр Мод «АНЖЕЛИКА» инициирует проведение «Недели моды в Мариуполе». Множество показов, модных шоу и дефиле, презентации и показы мариупольских дизайнеров. На протяжении данного проекта его участники будут демонстрировать одежду, аксессуары дизайнеров на показах для широкой общественности.

Показы состоятся

  • 10. 11. 2017 в 14:30 - ДК «Молодежный»

  • 11.11.2017 в 11:00 - ТЦ «Браво»

  • 11.11.2017 в 16:00 - ТРЦ «Порт Сити»

  • 11.11.2017 в 20:00 - кафе «RedCups»

  • 24.11. 2017 в 19:00 - ресторан «Винтаж»
  • кинотеатр «Савонна»
  • финальный показ пройдет в ДК «Металлургов» в конце ноября.

Социальный проект «Неделя моды» проходит при поддержке Департамента культурно-общественного развития Мариупольского городского совета.

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2017-11-10 15:01:00
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