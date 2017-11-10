В Мариуполе пройдет «Неделя моды»
10.11 в 15:01
Масштабный Fashion-проект сотрясет Мариуполь в ноябре! Модельное Агентство, Клуб Фотомоделей и Образцовый Театр Мод «АНЖЕЛИКА» инициирует проведение «Недели моды в Мариуполе». Множество показов, модных шоу и дефиле, презентации и показы мариупольских дизайнеров. На протяжении данного проекта его участники будут демонстрировать одежду, аксессуары дизайнеров на показах для широкой общественности.
Показы состоятся
- 10. 11. 2017 в 14:30 - ДК «Молодежный»
- 11.11.2017 в 11:00 - ТЦ «Браво»
- 11.11.2017 в 16:00 - ТРЦ «Порт Сити»
- 11.11.2017 в 20:00 - кафе «RedCups»
- 24.11. 2017 в 19:00 - ресторан «Винтаж»
- кинотеатр «Савонна»
- финальный показ пройдет в ДК «Металлургов» в конце ноября.
Социальный проект «Неделя моды» проходит при поддержке Департамента культурно-общественного развития Мариупольского городского совета.
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2017-11-10 15:01:00
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