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В Мариуполе пройдет второй общегородской субботник осени

9.11 в 20:38

В субботу, 11 ноября, в 9:00 в Мариуполе пройдет второй общегородской субботник осени. Наводить порядок будут во всех районах города.

Структурными подразделениями исполнительного комитета Мариупольского горсовета планируется произвести уборку территории в районе памятника «Самолет», памятника Воинам-Освободителям девятой гвардейской воздушно-истребительной авиации, в парке 50-летия Победы.

Депутаты горсовета совместно с КСН и жителями займутся уборкой территории, прилегающей к избирательным округам.

Работники Левобережной райадминистрации уберут территорию, прилегающую к административному зданию. Сотрудники Кальмиусской райадминистрации приведут в порядок территорию между парком «им. Гурова» и Парком дикой природы. Приморская райадминистрация планирует произвести уборку территории по ул. Черноморской от пересечения с ул. Кронштадтской. Центральная райадминистрация займется наведением чистоты и порядка по бульварной части пр. Мира.

Также предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности будут выполняться работы по благоустройству подведомственных территорий.

Жителей города приглашают принять активное участие в общегородском субботнике и совместно навести чистоту в местах общественного пользования, придомовых территориях, парках и скверах.

«Надеемся, что погода нам будет благоволить и мы вместе с мариупольцами хорошо поработаем на благо нашего города», - рассказал заместитель директора ДРЖКИ Петр Чекер.

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2017-11-09 20:38:00
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