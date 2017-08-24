В Мариуполе пройдут открытые слушания по вопросу пересмотра тарифов на воду

В Мариуполе пройдут открытые слушания по вопросам:

- пересмотра тарифов на услуги по централизованному водоснабжению, водоотведению и по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем);

- согласование и утверждение изменений инвестиционной программы на 2017 КП «Мариупольское ПУ ВКХ».

Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ.

Слушания пройдут 28 августа в 14:00 в помещении актового зала КП «Мариупольское ПУ ВКХ» (г. Мариуполь, ул. Соборная, 7, 3-й этаж).