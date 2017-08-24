В Мариуполе пройдут открытые слушания по вопросу пересмотра тарифов на воду
24.08 в 11:25
В Мариуполе пройдут открытые слушания по вопросам:
- пересмотра тарифов на услуги по централизованному водоснабжению, водоотведению и по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем);
- согласование и утверждение изменений инвестиционной программы на 2017 КП «Мариупольское ПУ ВКХ».
Дополнительную информацию можно найти ЗДЕСЬ.
Слушания пройдут 28 августа в 14:00 в помещении актового зала КП «Мариупольское ПУ ВКХ» (г. Мариуполь, ул. Соборная, 7, 3-й этаж).
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2017-08-24 11:25:00
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