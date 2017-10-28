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В Мариуполе прошел аукцион произведений искусства для помощи пострадавшей художнице

28.10 в 14:40

Мариупольская художница Анна Апельт-Матвейчук, находясь на пленэре в Литве, в результате несчастного случая получила серьезную травму спины. Потребовалась операция.

Для оказания ей материальной помощи сегодня в Центре современного искусства им. Куинджи был проведен благотворительный аукцион предметов искусства. Около 20 художников, желающих пожертвовать свои работы на благое дело, принесли более 25 экспонатов. Стоимость картин и предметов хенд-мейд искусства составлял от 50 до 4000 грн.

Позже была организована выставка-продажа из произведений, которые не реализовали во время аукциона.

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2017-10-28 14:40:00
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