В Мариуполе прошел аукцион произведений искусства для помощи пострадавшей художнице

Мариупольская художница Анна Апельт-Матвейчук, находясь на пленэре в Литве, в результате несчастного случая получила серьезную травму спины. Потребовалась операция.

Для оказания ей материальной помощи сегодня в Центре современного искусства им. Куинджи был проведен благотворительный аукцион предметов искусства. Около 20 художников, желающих пожертвовать свои работы на благое дело, принесли более 25 экспонатов. Стоимость картин и предметов хенд-мейд искусства составлял от 50 до 4000 грн.

Позже была организована выставка-продажа из произведений, которые не реализовали во время аукциона.