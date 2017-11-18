В Мариуполе прошел еще один субботник

Сегодня, 18 ноября, в Мариуполе прошел очередной общегородской субботник. Несмотря на холодную погоду, на уборку вышло более 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба горсовета.

Наводили порядок все: как сотрудники исполкома, коммунальных служб, предприятий, так и жители города. Многие пришли с детьми.

«Сегодня мы убираем в одном из самых любимых парков мариупольцев. Вывезенная отсюда листва будет утилизирована по средствам создания удобрения в компостных ямах», - отметил директор департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Игорь Бабек, который вместе со всеми убирал опавшую листву в Приморском парке.