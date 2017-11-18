В Мариуполе прошел еще один субботник
18.11 в 17:04
Сегодня, 18 ноября, в Мариуполе прошел очередной общегородской субботник. Несмотря на холодную погоду, на уборку вышло более 10 тысяч человек, сообщает пресс-служба горсовета.
Наводили порядок все: как сотрудники исполкома, коммунальных служб, предприятий, так и жители города. Многие пришли с детьми.
«Сегодня мы убираем в одном из самых любимых парков мариупольцев. Вывезенная отсюда листва будет утилизирована по средствам создания удобрения в компостных ямах», - отметил директор департамента развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Игорь Бабек, который вместе со всеми убирал опавшую листву в Приморском парке.
/uploads/news/964x620/1HZ1qdxX.jpg
/uploads/news/964x620/thUiLnk4.jpg
/uploads/news/964x620/3JxZZC0I.jpg
/uploads/news/964x620/kjG25dTT.jpg
/uploads/news/964x620/qnHxVwXC.jpg
/uploads/news/964x620/vYBkWbG0.jpg
/uploads/news/964x620/9aVlV7lg.jpg
/uploads/news/964x620/ykBaVyq5.jpg
/uploads/news/964x620/QKVFKQZ5.jpg
/uploads/news/964x620/9r1AKqyx.jpg
/uploads/news/964x620/tSSsW2iW.jpg
2017-11-18 17:04:00
Важные новости
18.11 в 16:00