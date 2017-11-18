В Мариуполе прошел концерт ко Дню морской пехоты
18.11 в 08:59
В Мариуполе прошли торжественные мероприятия ко Дню морской пехоты. Для бойцов 503-го отдельного батальона морской пехоты устроили концерт.
Заместитель городского головы Александр Голтвенко вручил лучшим бойцам грамоты и передал батальону подарок от местной власти – телевизор, сообщает пресс-служба горсовета.
«Сегодня морские пехотинцы честь и доблесть нашего народа. Вы те, кто защищает не только Мариуполь, но и всю Украину. Мариупольцы, как никто другой, знают, как важна для нас ваша служба. Благодаря вам мы все чувствуем себя в безопасности», - отметил Александр Голтвенко.
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2017-11-18 08:59:00
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18.11 в 09:21