В Мариуполе прошел концерт ко Дню морской пехоты

В Мариуполе прошли торжественные мероприятия ко Дню морской пехоты. Для бойцов 503-го отдельного батальона морской пехоты устроили концерт.

Заместитель городского головы Александр Голтвенко вручил лучшим бойцам грамоты и передал батальону подарок от местной власти – телевизор, сообщает пресс-служба горсовета.

«Сегодня морские пехотинцы честь и доблесть нашего народа. Вы те, кто защищает не только Мариуполь, но и всю Украину. Мариупольцы, как никто другой, знают, как важна для нас ваша служба. Благодаря вам мы все чувствуем себя в безопасности», - отметил Александр Голтвенко.