В Мариуполе прошел концерт ко Дню Независимости Украины

Сегодня, 23 августа, накануне Дня Независимости Украины, в ДК Металлургов прошел концерт для ветеранов труда. Их поздравил городской голова Вадим Бойченко, сообщает пресс-служба мэрии.

«26 лет назад вы выбрали путь независимого государства - путь будущего для наших детей. Мы, молодое поколение, взяли у вас эту «эстафетную палочку» для того, чтобы построить уже для наших детей новый смысл, сформировать новое общество активных и неравнодушных людей, которые верят в Мариуполь и свою родную Украину», - подчеркнул Вадим Бойченко.