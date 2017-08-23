В Мариуполе прошел концерт ко Дню Независимости Украины
23.08 в 19:42
Сегодня, 23 августа, накануне Дня Независимости Украины, в ДК Металлургов прошел концерт для ветеранов труда. Их поздравил городской голова Вадим Бойченко, сообщает пресс-служба мэрии.
«26 лет назад вы выбрали путь независимого государства - путь будущего для наших детей. Мы, молодое поколение, взяли у вас эту «эстафетную палочку» для того, чтобы построить уже для наших детей новый смысл, сформировать новое общество активных и неравнодушных людей, которые верят в Мариуполь и свою родную Украину», - подчеркнул Вадим Бойченко.
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2017-08-23 19:42:00
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