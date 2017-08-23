В Мариуполе прошел митинг ко Дню Государственного Флага

Сегодня, 23 августа, Мариуполь вместе со всей Украиной отмечает День Государственного Флага. На площади Воинов-освободителей прошел митинг, на который местные жители пришли с сине-желтыми флагами и в национальной одежде, сообщает пресс-служба горсовета.

Городской голова Вадим Бойченко вместе с детьми из 25-й школы поднял над площадью украинский флаг. После этого собравшиеся возложили цветы к памятнику.

«Сегодня важный день для истории нашей Украины - День Государственного Флага, который развивается над нашей страной, а главное - над нашим городом. Сине-желтый флаг олицетворяет бескрайние украинские пшеничные поля и вечно голубое небо. Это символ стал для мариупольцев залогом силы, характера, стабильности и гарантии безопасности. Мы гордимся, что живем в Украине и гордимся нашими символами», - подчеркнул Вадим Бойченко.