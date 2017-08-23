Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе прошел митинг ко Дню Государственного Флага

23.08 в 13:10

Сегодня, 23 августа, Мариуполь вместе со всей Украиной отмечает День Государственного Флага. На площади Воинов-освободителей прошел митинг, на который местные жители пришли с сине-желтыми флагами и в национальной одежде, сообщает пресс-служба горсовета.

Городской голова Вадим Бойченко вместе с детьми из 25-й школы поднял над площадью украинский флаг. После этого собравшиеся возложили цветы к памятнику.

«Сегодня важный день для истории нашей Украины - День Государственного Флага, который развивается над нашей страной, а главное - над нашим городом. Сине-желтый флаг олицетворяет бескрайние украинские пшеничные поля и вечно голубое небо. Это символ стал для мариупольцев залогом силы, характера, стабильности и гарантии безопасности. Мы гордимся, что живем в Украине и гордимся нашими символами», - подчеркнул Вадим Бойченко.

/uploads/news/964x620/rc7ndXtx.jpg
/uploads/news/964x620/QLh8VXNp.jpg
/uploads/news/964x620/eSYGLHGf.jpg
/uploads/news/964x620/MIqu3F3u.jpg
/uploads/news/964x620/9PJqjA5B.jpg
/uploads/news/964x620/mg3T34gF.jpg
/uploads/news/964x620/Mf34hnQ7.jpg
/uploads/news/964x620/yVjZwggE.jpg
/uploads/news/964x620/U5btERie.jpg
/uploads/news/964x620/UgfQew30.jpg
/uploads/news/964x620/mJVDWKHw.jpg
/uploads/news/964x620/fs9RvIf4.jpg
/uploads/news/964x620/VCtl1rRF.jpg
2017-08-23 13:10:00
Важные новости
Под Мариуполем наблюдательный пункт СЦКК попал под обстрел из «Градов»
23.08 в 13:37
Один из районов Мариуполя на двое суток останется без воды
23.08 в 12:57
Лента новостей
Под Мариуполем наблюдательный пункт СЦКК попал под обстрел из «Градов»
23.08 в 13:37
В Мариуполе прошел митинг ко Дню Государственного Флага
23.08 в 13:10
Один из районов Мариуполя на двое суток останется без воды
23.08 в 12:57
Информация из официальных источников о новых социальных нормативах потребления газа
23.08 в 12:17
В Мариуполе отменили пенсии переселенцам, которые купили жилье и получили прописку
23.08 в 11:59
Официальное сообщение об усовершенствовании Программы жилищных субсидий
23.08 в 11:46
В Мариуполе полицейские подняли украинский флаг и наградили лучших сотрудников
23.08 в 11:27
Под Мариуполем в результате обстрела повреждено 9 домов, 4 села обесточены
23.08 в 11:08