В Мариуполе прошел митинг против повышения тарифов в общественном транспорте

Сегодня на Театральной площади мариупольцы собрали митинг против повышения тарифов на проезд в маршрутках. Напомним, с 1 августа поездки подорожали до 6 гривен, однако мариупольцы жалуются на плохое состояние в автобусах, грязь в салонах и хамство водителей и кондукторов.

Кроме того, немало случаев, когда водители-лихачи, не беспокоясь за здоровье пассажиров, превышали скоростной режим, использовали опасные маневры и даже попадали в ДТП. Вызывает недовольство и обращение кондукторов с льготниками.

Митингующие высказали все свои претензии и подписали обращение к мэру, горсовету и департаменту транспорта с требованием понизить тарифы на проезд и жестко контролировать состояние общественного транспорта.