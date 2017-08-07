Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе прошел отборочный чемпионат по Street Workout

7.08 в 16:19

В минувшие выходные в Городском саду впервые в Мариуполе прошел отборочный чемпионат Донецкой области по Street Workout. Десятки спортсменов показали не только свои тела, но и умения на турниках и брусьях, сообщает пресс-служба горсовета.

По итогам соревнований победили в номинациях «Workout Фристайл» - Вячеслав Шабанов, «Streetlifting» - Вячеслав Шабанов (до 65 кг), Олег Зимовец (65-80 кг), Олег Гармаш (80-95 кг), «Женское двоеборье» - Ольга Критикова. «Workout Рекорды»: «Выходы на две силой» - Дмитрий Клименко, «Удерживание флажка» - Илья Данно, «Передний Вис» - Вячеслав Шабанов; «Стойка на руках» - Иван Люльчук, «Подтягивание +32 кг» - Олег Гармаш; «Подтягивание на одной руке» - Дмитрий Клименко, «Отжимания на брусьях +48 кг» - Олег Гармаш.

Победители получили призы и возможность представить наш регион на всеукраинском чемпионате, который пройдет в конце текущего месяца в Днепре.

/uploads/news/964x620/sbwFPRqk.jpg
/uploads/news/964x620/WUJPsbQ1.jpg
/uploads/news/964x620/4euLRxyu.jpg
/uploads/news/964x620/C1P17M49.jpg
/uploads/news/964x620/P1qdUgrL.jpg
/uploads/news/964x620/bJmBztQz.jpg
/uploads/news/964x620/7LwtQbgd.jpg
2017-08-07 16:19:00
Важные новости
В Мариуполе после вчерашней аварии в квартирах сгорела техника
7.08 в 17:05
В Минэнергоугля не планируют повышать тарифы на электричество и газ
7.08 в 16:45
Лента новостей
В Мариуполе после вчерашней аварии в квартирах сгорела техника
7.08 в 17:05
В Минэнергоугля не планируют повышать тарифы на электричество и газ
7.08 в 16:45
В Мариуполе прошел отборочный чемпионат по Street Workout
7.08 в 16:19
«Despacito» сыграли на бандуре
7.08 в 16:00
В Донецкой области заминировали кафе
7.08 в 15:30
На Донетчине стартовал месячник добровольной сдачи оружия
7.08 в 15:05
В Мариуполе легковушка сбила мопед, есть пострадавшие
7.08 в 14:31
Под Мариуполем грузовик с военными насмерть сбил пастуха
7.08 в 14:11