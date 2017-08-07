В Мариуполе прошел отборочный чемпионат по Street Workout

В минувшие выходные в Городском саду впервые в Мариуполе прошел отборочный чемпионат Донецкой области по Street Workout. Десятки спортсменов показали не только свои тела, но и умения на турниках и брусьях, сообщает пресс-служба горсовета.

По итогам соревнований победили в номинациях «Workout Фристайл» - Вячеслав Шабанов, «Streetlifting» - Вячеслав Шабанов (до 65 кг), Олег Зимовец (65-80 кг), Олег Гармаш (80-95 кг), «Женское двоеборье» - Ольга Критикова. «Workout Рекорды»: «Выходы на две силой» - Дмитрий Клименко, «Удерживание флажка» - Илья Данно, «Передний Вис» - Вячеслав Шабанов; «Стойка на руках» - Иван Люльчук, «Подтягивание +32 кг» - Олег Гармаш; «Подтягивание на одной руке» - Дмитрий Клименко, «Отжимания на брусьях +48 кг» - Олег Гармаш.

Победители получили призы и возможность представить наш регион на всеукраинском чемпионате, который пройдет в конце текущего месяца в Днепре.