В Мариуполе прошел субботник, в котором приняли участие 13 тысяч человек

Сегодня, 11 ноября, в Мариуполе прошел второй общегородской субботник. Чиновники, общественники и местные жители объединились в этот день, чтобы сделать наш город чистым и уютным. Всего в субботнике приняло участие порядка 13 тысяч мариупольцев, сообщает пресс-служба горсовета.

Уборка опавшей листвы прошла под веселую музыку, после чего всех желающих угостили горячим чаем из настоящего самовара и ароматной выпечкой.