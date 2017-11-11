В Мариуполе прошел субботник, в котором приняли участие 13 тысяч человек
11.11 в 15:24
Сегодня, 11 ноября, в Мариуполе прошел второй общегородской субботник. Чиновники, общественники и местные жители объединились в этот день, чтобы сделать наш город чистым и уютным. Всего в субботнике приняло участие порядка 13 тысяч мариупольцев, сообщает пресс-служба горсовета.
Уборка опавшей листвы прошла под веселую музыку, после чего всех желающих угостили горячим чаем из настоящего самовара и ароматной выпечкой.
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2017-11-11 15:24:00
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11.11 в 15:03