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В Мариуполе прошел вечер памяти Высоцкого

2.08 в 08:39

В Городском саду Мариуполя прошел вечер памяти к годовщине смерти Владимира Высоцкого – известного актера и музыканта.

На сцене выступили музыканты, актеры и поэты, которые исполнили произведения барда в новой обработке. Изюминкой вечера стала театрализованная сценка на основе знаменитого шутливого стихотворения «Диалог в цирке» в исполнении Елизаветы Чагир и Антона Тельбизова. А также ярким номером стал танец танго с юными воспитанниками клуба спортивного бального танца «ДСФ».

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2017-08-02 08:39:00
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