В Мариуполе прошел вечер памяти Высоцкого

В Городском саду Мариуполя прошел вечер памяти к годовщине смерти Владимира Высоцкого – известного актера и музыканта.

На сцене выступили музыканты, актеры и поэты, которые исполнили произведения барда в новой обработке. Изюминкой вечера стала театрализованная сценка на основе знаменитого шутливого стихотворения «Диалог в цирке» в исполнении Елизаветы Чагир и Антона Тельбизова. А также ярким номером стал танец танго с юными воспитанниками клуба спортивного бального танца «ДСФ».