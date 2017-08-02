В Мариуполе прошел вечер памяти Высоцкого
2.08 в 08:39
В Городском саду Мариуполя прошел вечер памяти к годовщине смерти Владимира Высоцкого – известного актера и музыканта.
На сцене выступили музыканты, актеры и поэты, которые исполнили произведения барда в новой обработке. Изюминкой вечера стала театрализованная сценка на основе знаменитого шутливого стихотворения «Диалог в цирке» в исполнении Елизаветы Чагир и Антона Тельбизова. А также ярким номером стал танец танго с юными воспитанниками клуба спортивного бального танца «ДСФ».
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2017-08-02 08:39:00
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