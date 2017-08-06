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В Мариуполе прошёл флешмоб

6.08 в 08:28

Около 70 жителей Мариуполя собрались в Театральном сквере на флешмоб, посвящённый чистоте души. Он начался с раздачи шариков всем участникам.

Акцию организовали местные активисты, чтобы обсудить городские проблемы. В частности, жителям Мариуполя было предложено пообщаться на тему городского транспорта и высказать свои предложения и мнения по факту повышения цены в маршрутках до 6 гривен.

Пожелавшие принять участие в дискуссии жители города заявили, что соотношение цена-качество у перевозчиков города просто не стыкуются. По мнению горожан, у многих перевозчиков и водители, и, в бОльшей мере, кондукторы, официально не входят в штат, при этом уровень обслуживания крайне низкого качества. Поэтому мариупольцы высказались против новой цены за проезд в маршрутках.

Напомним, сегодня в 17 часов в Театральном сквере состоится митинг против повышения тарифов на проезд в маршрутных такси.

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2017-08-06 08:28:00
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