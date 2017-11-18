В Мариуполе прошло торжественное открытие VII Международного фестиваля

Сегодня в 10.00 на сцене мариупольской школы искусств открылся седьмой по счету фестиваль-конкурс юных исполнителей с оркестром «Музыкальный листопад».

Перед собравшимися участниками, членами жюри и гостями праздника выступила председатель жюри, народная артистки Украины, профессор Львовской национальной академии музыки Лидия Шутко. Она поздравила всех с началом фестиваля, сообщив, что развитие классического музыкального искусства имеет большое значение, особенно с учётом вовлечения в процесс формирования культурной среды детей и молодёжи. По её словам, с каждым годом все большее количество ребят выражает желание участвовать в конкурсе, в этом году фестиваль собрал в Мариуполе 40 конкурсантов различных возрастных групп.

Напомним, что фестиваль пройдёт в Мариуполе с 18 по 21 ноября 2017 года на базе камерного оркестра «РЕНЕССАНС», под руководством заслуженного деятеля искусств Украины Василия Крячко.

В нем примут участие конкурсанты шести возрастных категорий от 5 до 24 лет в номинациях: фортепиано, оркестровые инструменты, духовые инструменты.

После открытия фестиваля началась программа его работы с прослушиваний второго тура: