В Мариуполе «простят и отпустят» военных, которые совершили нетяжелые преступления

7 сентября текущего года в Украине вступил в силу Закон «Об амнистии». Согласно документу, под амнистию попадают военнослужащие, которые совершили нетяжелые преступления и, боясь наказания, не желают возвращаться в воинские части.

В связи с этим начальник отделения ВСП - военный комендант Мариуполя - подполковник Михаил Пожидаев сообщает: «Военнослужащие, совершившие самовольное оставление воинской части, потерю оружия или другие преступления против установленного порядка несения военной службы (военные преступления), в случае их обращения в Военную прокуратуру, Военную службу правопорядка или другие правоохранительные органы могут быть освобождены от уголовной ответственности».

Амнистия наступит в течение трех месяцев.

Михаил Пожидаев подчеркивает: «Если на Вашей совести лежит бремя совершенного преступления, если Вам надоело каждый день испытывать страх быть задержанным - не мешкайте и приходите, не теряйте шанс изменить свою жизнь».