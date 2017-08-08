В Мариуполе провели уникальную операцию: хирурги достали из ноги военного неразорвавшуюся гранату
8.08 в 08:56
Пресс-центр штаба АТО сообщает о том, что в Мариуполе хирурги провели уникальную операцию. На операционном столе оказался военнослужащий Дмитрий родом из Каховки. Во время обстрела на Приморском направлении ему в ногу попала граната из «подствольника» и не разорвалась.
Под пулями раненого эвакуировали с поля боя, и в госпитале Мариуполя его прооперировали. Хирурги работали вместе с саперами, которые сразу же обезвредили боеприпас.
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2017-08-08 08:56:00
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