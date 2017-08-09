В Мариуполе проводят утренние зарядки на свежем воздухе

В Городском саду представители клуба здорового образа жизни «РОСТ» Дворца культуры «Молодежный» проводят зарядки на свежем воздухе.

Возраст участников групповых занятий спортом – от 20 до 70 лет, упор при этом делается на суставную гимнастику.

Занятия проходят каждый понедельник, среду и пятницу на площадке между аттракционом «Веселые горки» и кафе «Золотой лев». Начало в 8.00. Подробности по телефону 097-155-19-13 (Татьяна). Участие бесплатное. Приглашаем всех желающих.