13.08 в 19:26

13.08 в 19:26

Сегодня аномально жаркая погода и невыкошенная трава стали виной пожаоа на Володарском шоссе - горела база Сети магазинов лоя строительства "Каскад".

Причина банальна - вокруг прилежащей территории была необкошенная трава, а последствия печальны...