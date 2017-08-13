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В Мариуполе прямо-таки сезон пожаров - горела база стройматериалов "Каскад"

13.08 в 19:26

Сегодня аномально жаркая погода и невыкошенная трава стали виной пожаоа на Володарском шоссе - горела база Сети магазинов лоя строительства "Каскад".

Причина банальна - вокруг прилежащей территории была необкошенная трава, а последствия печальны...

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