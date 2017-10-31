В Мариуполе разбили очередной рекламный объект

Рекламный объект повреждён неизвестными на улице Университетской возле здания №35. У лайтбокса, расположенного подле остановки городского транспорта, выбито одно стекло, а также разорван рекламный плакат.

Стоит отметить, что случай подобного акта вандализма стал не единственным. Буквально вчера мы сообщали об инциденте на Административной площади, где были повреждены два рекламных объекта.