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В Мариуполе разбились две иномарки, пострадали оба водителя

4.11 в 20:56

Сегодня вечером ДТП произошло на пересечении ул. Итальянской и пр. Металлургов. Дорогу не поделили две иномарки, двигавшиеся во встречном направлении. От столкновения "Ниссан" занесло и он врезался в столб. Автомобиль получил значительные повреждения, как и вторая машина "Фольксваген".

В аварии пострадали оба водителя. Их госпитализировали с травмами различной тяжести.

На месте работали сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

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2017-11-04 20:56:00
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