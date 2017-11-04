В Мариуполе разбились две иномарки, пострадали оба водителя

Сегодня вечером ДТП произошло на пересечении ул. Итальянской и пр. Металлургов. Дорогу не поделили две иномарки, двигавшиеся во встречном направлении. От столкновения "Ниссан" занесло и он врезался в столб. Автомобиль получил значительные повреждения, как и вторая машина "Фольксваген".

В аварии пострадали оба водителя. Их госпитализировали с травмами различной тяжести.

На месте работали сотрудники полиции, которым предстоит выяснить обстоятельства происшествия.