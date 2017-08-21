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В Мариуполе разбушевался шторм

21.08 в 15:02

Синоптики Мариупольской гидрометеорологической обсерватории сообщили, что сегодня в городе объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением  ветра, порывы которого достигают 17 м/сек. 

На море волны у берега достигают от 0,8 до 1 метра. На завтра метеорологи прогнозируют уменьшение скорости ветра до 6 м/сек. Сила ветра начнёт спадать сегодня вечером с 21:00.

Сотрудники спасательной аварийно-водолазной службы Мариуполя сообщили, что контролируют ситуацию на побережье. Отдыхающие на пляжах города продолжают наслаждаться курортным сезоном. Происшествий нет.

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2017-08-21 15:02:00
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