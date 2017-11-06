В Мариуполе разгорается «туалетный» скандал

В Мариуполе в социальных сетях разгорелся нешуточный скандал вокруг отремонтированных в школах туалетах. В школе №3 на ремонт уборной потратили почти 1 миллион гривен, однако новый санузел, по мнению интернет-пользователей, унижает человеческое достоинство.

Волонтер и активистка Инна Юрьева на своей странице в Фейсбуке обратила внимание на снимок отремонтированного туалета. Дело в том, что в обновленном помещении нет перегородок, поэтому все учащиеся здесь будут, как на ладони. «Я надеюсь, в учительских туалетах тоже открытые кабинки? Цена отремонтированного унижения человеческого достоинства – 1 миллион гривен», - пишет активистка.





Чтобы успокоить возмущенных мариупольцев, сегодня представители власти провели брифинг в ООШ №42, где также реализуется программа «Гигиена в школах». Начальник отдела ремонтов социальной сферы городского совета Федор Евангелистов пояснил, что перегородки и двери между кабинками все-таки будут, но их устанавливают в последнюю очередь. То есть людям показали снимки еще не доделанной туалетной комнаты. А почти 1 миллион гривен – это стоимость 10-ти отремонтированных туалетных комнат, то есть около 100 тысяч гривен за одну.

Федор Евангелистов предложил оценивать уже готовую работу – комнату для девочек в 42-й школе. Работы в туалетах для учителей и мальчиков продолжаются. Здесь установят бойлеры, новые умывальники и унитазы, отремонтируют стены и потолок и заменят проводку и инженерные коммуникации. Родители довольны выполненной работой, ведь школьные санузлы не видели ремонта порядка 30 лет.

До конца месяца туалетные комнаты отремонтируют в 8-ми учебных учреждениях, общая стоимость работ – 7 миллионов гривен.

Директор Департамента образования Татьяна Братчикова добавила, что все работы по ремонту санузлов выполняются согласно санитарным нормам и без отрыва учеников от учебного процесса.